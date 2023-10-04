استنكارات وانتقادات تطال "مهرجان العراق": إسفاف وابتذال وإساءة للعراقيين

2023-10-04 11:53:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، اليوم الاربعاء (4 تشرين الاول 2023)، للتحقيق بمجريات "مهرجان العراق"، معبراً عن أسفه للاساءة الى النشيد الوطني.

وقال المركز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "يأسف مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، لحجم الاسفاف والابتذال الذي رافق ما يسمى بـ"مهرجان العراق الدولي" وما تضمنه من اساءة بالغة للنشيد الوطني العراقي وكلماته خلال الفعاليات".

ودعا المركز الى "اجراء تحقيق بمجريات هذا المهرجان والمسؤول عن توجيه الدعوات ووفق اي أسس تمت، كونها قضية تمس اسم العراق ويومه الوطني".

وأكد المركز الحقوقي على "ضرورة التحقيق بكافة المعلومات والانباء التي تحدثت عن انفاق مبالغ مالية كبيرة على هذا الحدث الذي اثار استهجان الاوسط الشعبية والفنانين والمثقفين والإعلاميين".

ومن جهته، استنكر عضو مجلس المفوضين لهيئة الإعلام والإتصالات محمود الربيعي، الاساءة للعراق والعراقيين في مهرجان العراق الذي اقيم بساحة الاحتفالات وسط العاصمة بغداد.

وقال الربيعي في تدوينة له عبر موقع (اكس) وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "الاساءة للعراق والعراقيين في المهرجان المخزي بساحة الاحتفالات، ومظاهر السقوط والانحلال لن نسمح أن تمر بلا حساب ولاعقاب ،إقالة المسؤولين ومحاسبتهم على هذه الاساءة مهما كانت عناوينهم ومناصبهم لن يداوي الجرح لكنه سيمنع تكراره".

وختم بالقول: "حاربنا المحتوى الهابط في المواقع ولن نسكت عنه في الواقع".

وأمس الثلاثاء، انطلقت أعمال مهرجان العراق الدولي، في ساحة الاحتفالات داخل المنطقة الخضراء ببغداد، بمشاركة عدد كبير من الفنانين العرب والعراقيين، حيث قدمت جوائز عدة للأعمال الموسيقية والدرامية والسينمائية التي يصوت عليها الجمهور ولجنة تحكيم يترأسها نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي.





المصدر: بغداد اليوم + موقع (اكس)



