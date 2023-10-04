2023-10-04 11:53:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الأربعاء (4 تشرين الأول 2023)، حكماً بالإعدام بحق مدان عن جريمة قتل أستاذ جامعي في مدينة الناصرية بتاريخ 17/ 3/ 2023.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدان اقدم على قتل استاذ جامعي بالاتفاق مع ابن خالته والذي وعده بشراء شقة سكنية له في حال قام بالاشتراك معه بهذه الجريمة والتي نفذت امام منزل (المجنى عليه) واثناء خروجه للدوام الرسمي".

وتابع البيان، أن "المحكمة أصدرت حكمها استنادا لاحكام المادة 406 / 1 / أ من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49".

المصدر: بغداد اليوم