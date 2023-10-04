"أمر فوري" من السوداني بشمول منتسبي الداخلية والدفاع والحشد بقطع الأراضي

2023-10-04 11:53:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمراً فورياً بالموافقة على منح أراضٍ سكنية للوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية والحشد الشعبي.

وتضمنت وثيقة وردت لـ"بغداد اليوم"، صادرة من مكتب السوداني بتاريخ (3 تشرين الأول 2023)، وموجهة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزاء، قرارًا من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، باتخاذ ما يلزم بشان تخصيص وتوزيع أراضي سكنية للوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية وهيئة الحشد الشعبي ومفاتحة الجهات ذات العلاقة وفق القانون والقرارات التشريعية النافذة كلأ حسب اختصاصه بالتنسيق مع الجهات أعلاه لضمان تحقيق العدالة في شمول منتسبيهم كافة، تثميناً لجهودهم المبذولة في الدفاع عن ارض الوطن".

نص الوثيقة ادناه :









المصدر: بغداد اليوم