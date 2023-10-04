بغداد.. السجن 10 سنوات لثلاثة باكستانيين بتهمة الخطف والتعذيب

2023-10-04 11:53:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، اليوم الاربعاء (4 تشرين الاول 2023)، حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق ثلاثة باكستانيين لقيامهم بخطف وتعذيب اشخاص باكستانيين.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الباكستانيين اعترفوا بقيامهم بتصوير المخطوفين اثناء تعذيبهم وارسال مقاطع الفيديو الى أهلهم في باكستان لغرض مساومتهم على دفع فدية مقابل اطلاق سراحهم".

وأوضح، أن "الحكم بحقهم يأتي وفقا لاحكام المادة 1/وبدلالة المادة 6 / رابعاً وسابعاً من قانون الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 وبدلالة المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات".





المصدر: بغداد اليوم





