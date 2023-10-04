اتفاق إيراني- سعودي بشأن إعادة مباراة الاتحاد وسباهان

2023-10-04 12:05:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – متابعة

اعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاربعاء (4 تشرين الأول 2023)، الاتفاق مع الرياض على إقامة مباراة سباهان والاتحاد السعودي بموعد لاحق.

وقال اللهيان في تصريح تابعته "بغداد اليوم" إنه "تم الاتفاق مع الرياض على إقامة مباراة سباهان والاتحاد بموعد لاحق وعلاقاتنا تمضي قدما".

وكان الاتحاد الآسيوي قد قرر إلغاء المباراة بسبب ظروف غير متوقعة حسبما أعلن في بيانه، مؤكدا أن سيتم إحالة الأمر للجان المختصة.

وذكرت مصادر أن سبب الأزمة هو وجود تمثال لقاسم سليماني، داخل ملعب المباراة، مما يعتبر فعلا غير رياضيا

وأصدر نادي اتحاد جدة السعودي بيانا رسميا بشأن إلغاء مباراته أمام نادي سباهان الإيراني، التي كانت مقررة مساء الإثنين، ضمن الجولة الثانية بمجموعات دوري أبطال آسيا.

وذكر الاتحاد، عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا): "يود نادي الاتحاد الإيضاح أنه بعد وصوله للملعب الذي ستقام فيه المباراة مع نادي سباهان، تم إبلاغه من قبل مراقب الاتحاد الآسيوي أن المباراة لن تقام وفق الموعد المحدد وبإمكان الفريق مغادرة الملعب".

المصدر: وكالات