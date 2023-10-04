2023-10-04 12:10:35 - المصدر: ايرث نيوز

أصدر الأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق، السيد جاسم محمد جعفر، اليوم الاربعاء، موقفا يتعلق بالوضع في محافظة كركوك والمسائل المتعلقة بتوزيع الموارد والسلطة في المنطقة. في تصريح لوكالة “ايرث نيوز”، أكد جعفر أن “الأخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني قد قاموا بالعديد من المطالبات والجهود في محافظة كركوك، وتمت هذه الجهود بالتعاون مع الحكومة وبدعم […]

ظهرت المقالة مسؤول: التركمان والعرب والكرد يتحدون للدفاع عن المقر المتقدم في كركوك أولاً على ايرث نيوز.