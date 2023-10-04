2023-10-04 12:10:35 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الأربعاء، حكما بالإعدام بحق مدان عن جريمة قتل أستاذ جامعي في مدينة الناصرية بتاريخ 17/3/2023. وذكر الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “المدان أقدم على قتل أستاذ جامعي بالاتفاق مع ابن خالته والذي وعده بشراء شقة سكنية له في حال قام بالاشتراك معه […]

ظهرت المقالة محكمة جنايات ذي قار تصدر حكماً بالإعدام بحق مدان عن جريمة قتل استاذ جامعي أولاً على ايرث نيوز.