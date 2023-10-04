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انطلاق عملية أمنية مشتركة لتطهير صحراء الحضر جنوب غرب نينوى

انطلاق عملية أمنية مشتركة لتطهير صحراء الحضر جنوب غرب نينوى
انطلاق عملية أمنية مشتركة لتطهير صحراء الحضر جنوب غرب نينوى
2023-10-04 12:15:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  نينوى 

شرعت قطعات قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي متمثلة بأقسام العمليات والاستخبارات والاعلام ومديريات الحشد الساندة واللوائين 44 ، 60 فجر اليوم الأربعاء بتنفيذ عملية امنية واسعة ومن ثلاث محاور لتعقب الخلايا الارهابية ودهم وتفتيش عدد من المناطق والقرى الواقعة في صحراء الحضر جنوب غرب محافظة نينوى ، كما اشترك في هذه العملية قطعات من ابطال الجيش العراقي.

#هيئة_الحشد_الشعبي
#مديرية_الإعلام_العامة

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المصدر: بغداد اليوم 

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