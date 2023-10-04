انطلاق عملية أمنية مشتركة لتطهير صحراء الحضر جنوب غرب نينوى
2023-10-04 12:15:10 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - نينوى
شرعت قطعات قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي متمثلة بأقسام العمليات والاستخبارات والاعلام ومديريات الحشد الساندة واللوائين 44 ، 60 فجر اليوم الأربعاء بتنفيذ عملية امنية واسعة ومن ثلاث محاور لتعقب الخلايا الارهابية ودهم وتفتيش عدد من المناطق والقرى الواقعة في صحراء الحضر جنوب غرب محافظة نينوى ، كما اشترك في هذه العملية قطعات من ابطال الجيش العراقي.
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المصدر: بغداد اليوم