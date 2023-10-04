خمسة إرهابيين من داعش بقبضة الاستخبارات في نينوى

2023-10-04 12:15:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

أعلنت وكالة الاستخبارات في نينوى، اليوم الاربعاء (4 تشرين الأول 2023)، الإطاحة بخمسة إرهابيين ينتمون إلى عصابات داعش الإرهابية.

وذكرت الوكالة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها المختصة بمكافحة الإرهاب في نينوى وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تتعلق بتواجد خمسة مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من مكافحة الإرهاب وذلك في إحدى مناطق محافظة نينوى".

وأضافت أن "على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري لجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازم، وبكمين محكم تم إلقاء القبض على خمسة متهمين مطلوبين"، لافتةً إلى أن "المتهمين اعترفوا خلال التحقيق صراحة بانتمائهم إلى عصابات داعش ضمن ما يسمى بـ(فرقة عين جالوت وشؤون العسكر وفرقة ذات الصواري ولواء عبد الله بن الزبير وجيش العسرة)".

وأشارت الى أن "المتهمين كانوا يتقاضون لقاء ذلك مبالغ مالية، ودونت أقوالهم وأحيلوا إلى الجهات المعنية استعداد لمثولهم أمام القضاء لينالوا جزاءهم العادل".





المصدر: بغداد اليوم