رئيس الجمهورية: الرئيس طالباني نجح في تجاوز أزمات البلاد

2023-10-04 12:20:03 - المصدر: واع

النجف الأشرف ـ واع – حيدر فرمانأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الراحل جلال طالباني نجح في تجاوز أزمات البلاد.وقال رشيد، في الملتقى الوطني الأول لرحيل الرئيس جلال طالباني بالنجف الأشرف، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظة النجف الأشرف حاضرة في سلوك الرئيس الراحل جلال طالباني"، مبيناً أنها "جسر للتواصل بين الإخوة وأبناء الوطن الواحد".وأضاف، أن "الرئيس الراحل أكد في أكثر من مناسبة على حكمة المرجعية الدينية"، مؤكداً أنه "نجح في تجاوز البلد الكثير من الأزمات".وجدد رئيس الجمهورية، "التمسك بمسيرة الراحل طالباني في لم الشمل".