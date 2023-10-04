سعد حافظ: لن ألجأ للقضاء وثقتي كبيرة بإدارة النجف

2023-10-04 12:55:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارأكد مدرب فريق النجف السابق سعد حافظ أن إدارة نادي النجف الرياضي تعهدت بتسديد ما بذمتها من رواتب، مؤكداً عدم رغبته باللجوء الى القضاء كونه يثق برئاسة النادي.وقال حافظ لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن" جهازه الفني عمل مع الفريق لمدة ستة أشهر خلال المرحلة الثانية من الموسم السابق ، وكانت فترة عصيبة على الفريق من الناحيتين الإدارية والفنية ومع ذلك تمكنا من الوصول بالفريق الى بر الأمان وتحقيق نتائج جيدة نالت إعجاب وثناء المتابعين على الرغم من الأزمة المالية وعدم حصول اللاعبين على رواتبهم لمدة أربعة أشهر متتالية وكذلك المدربين تأخرت مستحقاتهم لخمسة أشهر كل ذلك كان حباً بالنادي وجمهوره الشغوف بالرياضة".وأضاف حافظ أن" الإدارة قدمت وعوداً بتسديد جميع المستحقات حال توفرها"، مبيناً أنه يثق بالهيئة الإدارية متمثلة برئيسها علي الغزالي في ضمان حقوقه ".وتابع حافظ أن" عدداً كبيراً من اللاعبين قدموا شكوى لدى الاتحاد العراقي لكرة القدم ضد إدارة نادي النجف، ومع وجود المحاكم على المستوى الآسيوي والدولي والمحلي لكنه لم ولن يلجأ للقضاء أملاً أن تفي الإدارة بوعودها ".