السوداني وبلاسخارت يبحثان متابعة الاستعدادات لإنجاح الانتخابات المحلية

2023-10-04 13:10:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق

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استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، السيدة جينين بلاسخارت.



وجرى، خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون بين العراق والبعثة الأممية، ومراجعة الاستراتيجية المستقلة لعمل البعثة في العراق، ومناقشة البرامج والمشاريع المشتركة التي تنفذها البعثة في عدد من مناطق العراق، فضلاً عن متابعة الجهود والاستعدادات المبذولة من أجل إنجاح انتخابات مجالس المحافظات المقررة في كانون الأول المقبل.



كما شهد اللقاء استعراض جهود العراق في معالجة ملف النازحين، وعودتهم الطوعية إلى مناطق سكناهم بعد توفير الأجواء اللازمة التي تدعم استقرارهم وإعادة دمجهم في المجتمع، وكذلك مناقشة جهود العراق في مواجهة تحديات المناخ، وإجراءاته لمعالجة مشكلة الجفاف.



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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

4- تشرين الأول- 2023