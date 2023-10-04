توقعات "محبطة" لنسب المشاركة بانتخابات كانون: الأصوات ستذهب لهذه القوى

2023-10-04 13:10:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رجح المحلل السياسي نجم القصاب، اليوم الاربعاء (4 تشرين الأول 2023)، بأن تكون نسبة المشاركة بانتخابات مجالس المحافظات ضعيفة ولن تتجاوز الـ20 بالمئة، فيما توقع فوز القوى التي تملك المال والسلطة بأعلى عدد من الأصوات.

وسيشارك في الانتخابات المقرر اجراؤها في 18 كانون الأول المقبل، 296 حزباً سياسياً انتظموا في 50 تحالفاً إلى جانب أكثر من 60 مرشحاً سيشاركون بقوائم منفردة.

ويتنافس المرشحون على 275 مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات العراقية، وجرى تخصيص 75 منها، ضمن كوتا للنساء، و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية.

ويقول القصاب في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" الحقائق تفرض واقعًا في المشهد الانتخابي العراقي المقبل في 18 كانون الأول الخاص بانتخابات مجالس المحافظات وهي العزوف الكبير والذي قد يصل الى 80% اي أن نسبة المشاركة لن تتجاوز الـ20% بسبب فقدان الثقة بالطبقة السياسية التقليدية والحالية سواء اكانت تشرين او غيرها خاصة مع تاكيد التيار الصدري عدم مشاركته في الانتخابات وهو يمثل جمهورًا كبيرًا وثابتًا".

واضاف، ان" المستقلين لم يقدموا شيئاً، وكذا الحال بالنسبة للأحزاب الكبيرة التي تملك المال والسلطة والنفوذ لم تقدم شيئًا طيلة سنوات طويلة واي مستقل في البرلمان سيكون مقيدًا امام نفوذ القوى السياسية الكبيرة".

واشار القصاب إلى، ان" كفة الميزان في انتخابات 18 كانون الاول ستكون الى من يملك السلطة والمال، وسيكون لهم النصيب الاكبر من مقاعد مجالس المحافظات".

وبحسب الدستور، تتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013.

المصدر: بغداد اليوم