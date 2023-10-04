"أهان رمز النظام الديمقراطي في العراق".. الحلبوسي يقاضي مشعان الجبوري (وثيقة)

2023-10-04 13:15:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قدم رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، شكوى قضائية ضد السياسي مشعان الجبوري، بتهمة إهانة "رمز النظام الديمقراطي"، وفق وثيقة كشف عنها النقاب اليوم الأربعاء.

وقال وكيل رئيس مجلس النواب في شكوى قدمت إلى قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن المشكو منه "مشعان ركاب ضامن الجبوري" ظهر في برنامج تلفزيوني، وهو يوجه اتهامات باطلة إلى رئيس مجلس النواب، واهانات وتجاوزات بحقه، منها اتهامه بالسير على خطى صدام والترويج لفكرة اقليم الانبار المدعومة من إسرائيل، واتهامه بالارتباط بدول اقليمية، وأنه يخطط للهيمنة على ثروات المحافظة وغير ذلك من الاتهامات والتخرصات عبر وسائل العلانية، مما يشكل جملة من الجرائم منها القذف وإهانة رئيس السلطة التشريعية رمز النظام الديمقراطي.

وأضاف "لذلك اطلب من محكمتكم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقا لأحكام المادة 226 من قانون العقوبات اضافة الى مواد القذف عبر وسائل العلانية وما تراه المحكمة".