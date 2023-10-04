بمشاركة 80 شركة .. السليمانية تحتضن المعرض الإيراني بنسخته الرابعة (صور)

2023-10-04 13:15:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلقت فعاليات معرض الجمهورية الاسلامية الايرانية بنسخته الرابعة في محافظة السليمانية، اليوم الأربعاء، لعرض المنتجات المحلية لمختلف القطاعات لعشرات الشركات من تلك البلاد.

وقال سروش سازاني مسؤول إعلام المعرض في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن المهرجان انطلق بمشاركة 80 شركة ايرانية، وعدد من الشركات المحلية وهو النسخة الرابعة لهذا المعرض.

واضاف ان المعرض يستمر لخمسة أيام على أرض المعارض الدولية في "طاسلوجة" لعرض المواد لأكثر من 15 قطاعاً منها الغذائية والبناء والتجميل والصحة وغيرها .

وبيّن سازاني أن، الهدف من المعرض هو الترويج لمنتجات تلك الشركات، وتوسيع التبادل التجاري بين الجمهورية الإسلامية الايرانية ومحافظة السليمانية ، مشيرا إلى أن الحضور كان ملفت هذا العام.