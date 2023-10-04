2023-10-04 13:15:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء (4 تشرين الاول 2023)، صدور أمر استقدام بحق 11 مسؤولاً في هيئتي السياحة والآثار والتراث ومحافظة نينوى.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر استقدام بحق المديرين العامين للدائرة الإداريَّة والماليَّة في الهيئة العامة للآثار والتراث حالياً، والدار العراقيَّة للأزياء، إثر مخالفات تسببت بالإضرار بالمال العام".

وأضافت، إن "أمر الاستقدام شمل أيضاً كلاً من المدير العام للدائرة الإداريَّة والماليَّة ومدير حسابات ومسؤول شعبة الصندوق في هيئة السياحة السابقين، فضلاً عن محافظ نينوى الأسبق، وعضوين سابقين في لجنة استثمار نينوى، و3 مهندسين فيها".

وأوضحت، أن "الأمر صدر على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في عقد استثمار فندق" نينوى ابوروي" المبرم بين هيئة السياحة وإحدى الشركات للاستثمارات العقارية"، لافتة إلى أن "تلك المخالفات تسببت بالإضرار بالمال العام بمبلغ قدره(41،346،383) مليون دولار، يمثل الإيراد الكلي للغرف الفندقيَّة، ومبلغ قدره (3373،323،688) مليارات دينار يمثل مجموع رواتب الموظفين مع المستحقات التقاعديَّة".

وتابعت أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت قرارها باستقدام المتهمين؛ استناداً إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969 المعدل".





المصدر: بغداد اليوم





