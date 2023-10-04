وثيقة.. السوداني يوجه بتشكيل لجان لتدقيق أرزاق المنتسبين ومراقبة أعداد الحمايات

2023-10-04 13:15:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (4 تشرين الأول 2023)، بتشكيل لجان لتدقيق أرزاق المنتسبين ومراقبة أعداد الحمايات.

وبحسب وثيقة، حصلت عليها "بغداد اليوم"، فأن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة أمر بالإيعاز الى المفتشية العسكرية العامة وهيئة تفتيش قوى الأمن الداخلي بتشكيل لجان من دوائرهم لغرض تدقيق ارزاق المنتسبين من خلال القيام بزيارات مفاجئة بمختلف الأوقات والتعرف على ظروف عملهم ومراقبة اعداد الحمايات للضباط وبيان مدى مطابقتها حسب التوجيهات والضوابط الصادرة بذلك ورصد الظواهر السلبية التي تسيء لسمعة القوات الأمنية وتشخيص العناصر السيئة اثناء الواجب".

وتابع بحسب الوثيقة "لكافة التشكيلات وقيادات العمليات على أن تقوم الدائرتين أعلام بعرض تقارير نصف شهرية على أنظار سيادته بالسلبيات من خلال السادة الوزراء ليتم معالجتها بشكل فوري".

نص الوثيقة ادناه:

























المصدر: بغداد اليوم



