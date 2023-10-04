رئيس الوزراء وبلاسخارت يبحثان متابعة الجهود لإنجاح انتخابات مجالس المحافظات

2023-10-04 13:25:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الأربعاء، متابعة الجهود لإنجاح انتخابات مجالس المحافظات.

وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم ، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت"، مبيناً أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون بين العراق والبعثة الأممية، ومراجعة الاستراتيجية المستقلة لعمل البعثة في العراق، ومناقشة البرامج والمشاريع المشتركة التي تنفذها البعثة في عدد من مناطق العراق، فضلاً عن متابعة الجهود والاستعدادات المبذولة من أجل إنجاح انتخابات مجالس المحافظات المقررة في كانون الأول المقبل".

وأضاف البيان، أن "اللقاء شهد استعراض جهود العراق في معالجة ملف النازحين، وعودتهم الطوعية إلى مناطق سكناهم بعد توفير الأجواء اللازمة التي تدعم استقرارهم وإعادة دمجهم في المجتمع، وكذلك مناقشة جهود العراق في مواجهة تحديات المناخ، وإجراءاته لمعالجة مشكلة الجفاف".