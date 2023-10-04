2023-10-04 13:40:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمر استقدام بحق (١١) مسؤولاً في هيئتي السياحة والآثار والتراث ومحافظة نينوى؛ جراء المخالفات المرتكبة في عقد استثمار فندق نينوى “ابوروي”. دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأن محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر استقدام بحق […]

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