الحكيم يشدد على أهمية إجراء الانتخابات في وقتها المحدد

2023-10-04 14:15:19 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم الأربعاء (4 تشرين الأول 2023)، على اهمية اقامة الانتخابات المقبلة في وقتها المحدد والتنافس على أساس البرامج الخدمية.

وذكر المكتب الإعلامي للحكيم في بيان تلقته "بغداد اليوم": "في لقائنا سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد إلينا رومانيسكي استعرضنا نتائج حضور العراق باجتماعات الأمم المتحدة والانفتاح الدولي والإقليمي على العراق ومتابعة تطوراته السياسية والأمنية"، مشيراً إلى "طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين".

ودعا البيان، إلى "إدامة اجتماعات اللجان المشتركة بين الجانبين"، مبيناً أن "هذه اللقاءات كفيلة بإيجاد المعالجات للإشكاليات أو لتقريب وجهات النظر في بعض الملفات".

واكد الحكيم وفقاً للبيان على "أهمية الانتخابات المحلية المقبلة"، موضحاً أن "هذه الانتخابات مهمة لقراءة طبيعة المرحلة المقبلة في العراق"، مشدداً على "إقامتها في وقتها المحدد والتنافس على أساس البرامج الخدمية باعتبار أن مجالس المحافظات مجالس خدمية تعنى باحتياجات المواطنين اليومية".

ولفت الى أن "دعم الانتخابات سيعزز من استقرار العراق وسيسهم في تعميق مصالح العراق مع دول المنطقة والعالم"، مؤكداً "اهمية استقرار العراق كشرط رئيس لاستقرار المنطقة والعالم وهذا ما أثبتته الأحداث والتجارب".



