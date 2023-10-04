السيد الحكيم: الانتخابات المحلية مهمة لقراءة طبيعة المرحلة المقبلة

2023-10-04 14:35:06 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، أن الانتخابات المحلية مهمة لقراءة طبيعة المرحلة المقبلة في العراق.

وذكر المكتب الإعلامي للسيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، التقى سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى بغداد إلينا رومانيسكي".

واستعرض رئيس تيار الحكمة، "نتائج حضور العراق باجتماعات الأمم المتحدة والانفتاح الدولي والإقليمي على العراق ومتابعة تطوراته السياسية والأمنية"، مشيراً إلى "طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين".

ودعا، الى "إدامة اجتماعات اللجان المشتركة بين الجانبين"، مبيناً أن "هذه اللقاءات كفيلة بإيجاد المعالجات للإشكاليات أو لتقريب وجهات النظر في بعض الملفات".

وأكد، "أهمية الانتخابات المحلية المقبلة"، منوهاً بأن "هذه الانتخابات مهمة لقراءة طبيعة المرحلة المقبلة في العراق".

وشدد، على "إقامة الانتخابات في وقتها المحدد والتنافس على أساس البرامج الخدمية باعتبار أن مجالس المحافظات مجالس خدمية تعنى باحتياجات المواطنين اليومية".

ولفت، الى "دعم الحكومة"، مبيناً أن "دعمها سيعزز من استقرار العراق وسيسهم في تعميق مصالح العراق مع دول المنطقة والعالم".

وأشار، الى "أهمية استقرار العراق كشرط رئيس لاستقرار المنطقة والعالم وهذا ما أثبتته الأحداث والتجارب".