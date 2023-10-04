رئيس الوزراء ومستشار بالرئاسة الفرنسية يبحثان زيارة ماكرون الى العراق

2023-10-04 14:35:08 - المصدر: واع

بغداد - واع

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ومستشار شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رئاسة الجمهورية الفرنسية باتريك دوريل ، اليوم الأربعاء، الزيارة المقبلة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العراق.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ، تلقته وكالة الانباء العراقية،(واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم ، مستشار شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رئاسة الجمهورية الفرنسية باتريك دوريل"، مبيناً أن "دوريل، قدّم في مستهلّ اللقاء، تعازيه إلى العراق، حكومةً وشعباً، بحادث الحريق الأليم الذي وقع في قضاء الحمدانية، متمنياً الرحمة للضحايا، وللجرحى الشفاء العاجل".

وأضاف أنه "جرى، خلال اللقاء، مناقشة الزيارة المقبلة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العراق"، مشيراً الى "بحث تطوير العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا، وفقاً للاتفاقية الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين البلدين في جميع المجالات، خصوصاً في مجال الاستثمار والاقتصاد والطاقة والبيئة".