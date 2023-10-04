2023-10-04 14:35:11 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارأكد نجم المنتخب الوطني السابق والمدرب علي وهيب أن قائمةِ اللاعبين المستدعاة من قبل مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس تحضيراً لبطولة الأردن الدولية هي الأكثر استقراراً حتى الآن .وقال وهيب لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء :إن" القائمة الأخيرة المستدعاة من قبل المدرب الاسباني خيسوس كاساس تعد أكثر استقراراً من سابقاتها كون أغلب اللاعبين المتواجدين شاركوا في بطولة تايلاند الدولية "، مبيناً أن " القائمة شهدت بعض الإضافات بمركز وسط الملعب وكذلك ضمت لاعبين جدداً ولاعبين شباباً ولكن بالمجمل فان أغلب الأسماء الأساسية كانت من ضمن المتواجدة سابقاً".وأضاف وهيب أن" منتخبنا يعاني من نقص في مركز الدفاع مع وجود عدة إصابات أثرت بشكل كبير في الفريق، وكان من الأجدر بالمدرب تعويض هذا المركز بلاعبين مميزين مثل أمير صباح "، لافتاً الى أن" هنالك غبناً لبعض النجوم بعدم استدعائهم مثل كرار عامر وحمود مشعان ومهند عبد الرحيم هذا الأمر صرحنا به سابقاً ولكن يبقى المدرب هو صاحب القرار الأخير".واختار مدربُ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس (24) لاعباً لقائمةِ الأسود استعداداً لبُطولةِ الأردن الدوليّة للفترة من 11-17 تشرين الأول الحالي وهم كل من : أحمد فرحان، أحمد يحيى، أحمد باسل، مناف يونس، مهند علي (الشرطة)، إبراهيم بايش، مصطفى سعدون، علي جاسم (القوة الجوية)، جلال حسن (الزوراء)، أمجد عطوان (زاخو)، علي عدنان (مس رافسنجان الإيراني)، بشار رسن (قطر القطري)، فهد طالب ( نفط عبادان الإيراني )، فرانس ضياء ( بورت التايلندي)، أيمن حسين ( الرجاء المغربي )، أمير العماري ( هالمستاد السويدي )، ريبين سولاقا ( بروما بويكرنا السويدي )، علي حيدر ( ستوك ستي الانكليزي )، علي الحمادي ( ويمبلدون الإنكليزي )، ماسيس ارتين ( سباكنبيرغ الهولندي )، أسامة رشيد ( فازيلا البرتغالي )، أحمد علي ( رون الفرنسي )، دانيلو السعيد (ساندفورد النرويجي)، ميرخاس دوسكي ( سلوفاكو التشيكي ).