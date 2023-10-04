2023-10-04 14:40:18 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد مركز الإعلام الرقمي DMC، اليوم الأربعاء (4 تشرين الأول 2023)، أن الخطوات التي تتخذها منصة اكس فيما يتعلق بتوثيق الحسابات الحكومية تفتقر للدقة والمصداقية، وقد تخلق مشكلات ذات ابعاد سياسية واجتماعية في العراق.

وذكر المركز في بيان تلقته "بغداد اليوم" أنه "رصد عملية توثيق حسابات باللون الرصاصي الحكومي لشخصيات سياسية في العراق، لم تقم اصلا بتقديم طلبات لتوثيق حسابها حكوميا، ما يعني ان عملية التوثيق هي عملية احتيال وخداع وتهدف لاثارة المشكلات والفوضى وتحقيق اغراض معينة".

ودعا المركز "منصة إكس لمراجعة خطواتها المتعلقة بالتوثيق الحكومي وتدقيق الاجراءات عن طريق الفرق البشرية حصريا، منعا لنشر الاخبار المزيفة والمعلومات الكاذبة واثارة مشكلات في الفضاء السياسي الاجتماعي العراقي".

كما دعا "الجهات المعنية في الحكومة الى تشديد اجراءاتها فيما يتعلق بمنح البريد الالكتروني للموظف"، محذراً "كافة الموظفين من استخدام البريد لاغراض شخصية بعيدا عن المهام التي من اجلها تم منح البريد الالكتروني".





المصدر: بغداد اليوم