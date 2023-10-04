2023-10-04 14:40:18 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة العدل، اليوم الاربعاء (4 تشرين الأول 2023)، عن الموقف الشهري لدائرة إصلاح الأحداث، مؤكدًة أنها اطلقت سراح 64 محكوماً خلال ‏شهر أيلول لعام 2023.

وذكر إعلام الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مدير عام الدائرة كامل أمين هاشم، أفاد بأن العدد الكلي للمفرج عنهم خلال شهر أيلول بلغ عددهم (64) حدث بينهم (33) حدثا موقوفا تم الإفراج عنه و (15) تخلية بعد قضاء مدة المحكومية و (16) بالإفراج الشرطي وذلك لحسن سلوكهم واجتيازهم مختلف الدورات التأهيلية حسب توصية شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية".

وأضاف أمين بحسب بيان الوزارة، أن "الدائرة تتابع بشكل مستمر آلية ‏إطلاق السراح بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية، حرصا ‏منها على إتمام عملها بالشكل الأمثل"‎. ‎





المصدر: بغداد اليوم