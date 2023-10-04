الدفاع تفتح باب الانخراط في صنف البحرية وتحدد شروط القبول

2023-10-04 14:40:18 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاربعاء (4 تشرين الأول 2023)، فتح باب التطوع للانخراط في صنف البحرية للعام الدراسي 2023-2024.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "قيادة القوة البحرية، أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية (الكلية البحرية-مركز التدريب المهني البحري) تدعو شبابنا الواعي للانخراط في صنف البحرية للعام الدراسي (٢٠٢٣-٢٠٢٤) للفرعين الحربي والتجاري للفترة من (٥ تشرين الثاني و لغاية ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٣)".

وحددت الوزارة بحسب البيان شروط القبول في الكلية البحرية :-

1- أن يكون المتقدم عراقيا ومن أبوين عراقيين.

2- أن يكون حائزاً على شهادة الإعدادية (الفرع العلمي) على ان لا يقل معدله العام عن (٧٥%) إذا كان راغباً بالدراسة في قسم العلوم البحرية ولا يقل معدله عن (٨٠%) إذا كان راغباً بالدراسة في قسم العلوم الهندسية البحرية.

3. أن لا يقل عمره عن (١٧) سنة ولا يزيد عن (٢٢) سنة.

4. أن يكون قويم الأخلاق وحسن السيرة والسلوك وان يكون ولائه وانتمائه للوطن والشعب.

5. أن يكون مستوفياً لشروط السلامة الصحية وفقا للضوابط المعتمدة من مديرية الأمور الطبية.

6. أن يجتاز فحص اللياقة البدنية والاختبار النفسي والذكاء الخاص بالأكاديمية.

7. يجب أن لا تقل درجة الطالب المتقدم للقبول عن (٧٥) درجة لكل من الفيزياء والرياضيات بالنسبة للطلاب الراغبين بالدراسة في قسم العلوم الهندسية البحرية.

8. أن يجتاز المتقدم للكلية البحرية المقابلة التي تجريها لجنة المقابلة.

9. أن لا يكون المتقدم للدراسة سبق فصله أو انسحابه من أي دورة في الكليات او تعيينه او هروبه من الجيش.

10. أن لا يكون المتقدم للدراسة محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او ثبت اشتراكه بأعمال إرهابية.

11. أن لا يكون المتقدم للدراسة منتمياً لأي حركة أو حزب أو تنظيم.

12. يتعهد المتقدم في القوات المسلحة مدة لا تقل عن (٢٠) سنة اذا كان راغباً في الدراسة على حساب القوة البحرية وبالخدمة في المؤسسات المدنية الحكومية مدة لا تقل عن (١٥) سنة اذا كان راغباً في الدراسة على حسابها.

أما شروط القبول في مركز التدريب المهني البحري :-

1. أن يكون المتقدم عراقيا ومن أبوين عراقيين.

2. أن يكون حائزا على شهادة الدراسة (المتوسطة) على ان لا يقل معدله العام عن (٦٥%).

3. أن لا يقل عمره عن (١٥) سنة ولا يزيد عن (٢٠) سنة.

4. أن يكون قويم الأخلاق وحسن السيرة والسلوك وان يكون ولائه وانتماءه للوطن والشعب.

5. أن يكون مستوفيا لشروط السلامة الصحية وفقا للضوابط المعتمدة من مديرية الأمور الطبية .

6. أن يجتاز فحص اللياقة البدنية والاختبار النفسي والذكاء الخاص بالأكاديمية.

7. أن يجتاز المتقدم لمركز التدريب المهني البحري المقابلة التي تجريها اللجنة.

8. أن لا يكون المتقدم سبق فصله او انسحابه من أي دورة في مركز التدريب المهني البحري او تعيينه او هروبه من الجيش.

9. أن لا يكون المتقدم محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او ثبت اشتراكه بأعمال إرهابية.

10. أن لا يكون المتقدم منتمياً لأي حركة او حزب او تنظيم.

المصدر: بغداد اليوم