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الدفاع تفتح باب الانخراط في صنف البحرية وتحدد شروط القبول

الدفاع تفتح باب الانخراط في صنف البحرية وتحدد شروط القبول
الدفاع تفتح باب الانخراط في صنف البحرية وتحدد شروط القبول
2023-10-04 14:40:18 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاربعاء (4 تشرين الأول 2023)، فتح باب التطوع للانخراط في صنف البحرية للعام الدراسي 2023-2024.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "قيادة القوة البحرية، أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية (الكلية البحرية-مركز التدريب المهني البحري) تدعو شبابنا الواعي للانخراط في صنف البحرية للعام الدراسي (٢٠٢٣-٢٠٢٤) للفرعين الحربي والتجاري للفترة من (٥ تشرين الثاني و لغاية ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٣)".

 وحددت الوزارة بحسب البيان شروط القبول في الكلية البحرية :-

1- أن يكون المتقدم عراقيا ومن أبوين عراقيين

2- أن يكون حائزاً على شهادة الإعدادية (الفرع العلمي) على ان لا يقل معدله العام عن (٧٥%) إذا كان راغباً بالدراسة في قسم العلوم البحرية ولا يقل معدله عن (٨٠%) إذا كان راغباً بالدراسة في قسم العلوم الهندسية البحرية.

3أن لا يقل عمره عن (١٧) سنة ولا يزيد عن (٢٢) سنة.

4أن يكون قويم الأخلاق وحسن السيرة والسلوك وان يكون ولائه وانتمائه للوطن والشعب.

5أن يكون مستوفياً لشروط السلامة الصحية وفقا للضوابط المعتمدة من مديرية الأمور الطبية.

6أن يجتاز فحص اللياقة البدنية والاختبار النفسي والذكاء الخاص بالأكاديمية.

7يجب أن لا تقل درجة الطالب المتقدم للقبول عن (٧٥) درجة لكل من الفيزياء والرياضيات بالنسبة للطلاب الراغبين بالدراسة في قسم العلوم الهندسية البحرية.

8أن يجتاز المتقدم للكلية البحرية المقابلة التي تجريها لجنة المقابلة.

9أن لا يكون المتقدم للدراسة سبق فصله أو انسحابه من أي دورة في الكليات او تعيينه او هروبه من الجيش.

10أن لا يكون المتقدم للدراسة محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او ثبت اشتراكه بأعمال إرهابية.

11أن لا يكون المتقدم للدراسة منتمياً لأي حركة أو حزب أو تنظيم.

12يتعهد المتقدم في القوات المسلحة مدة لا تقل عن (٢٠) سنة اذا كان راغباً في الدراسة على حساب القوة البحرية وبالخدمة في المؤسسات المدنية الحكومية مدة لا تقل عن (١٥) سنة اذا كان راغباً في الدراسة على حسابها.

 

أما شروط القبول في مركز التدريب المهني البحري :- 

 

1أن يكون المتقدم عراقيا ومن أبوين عراقيين.

2أن يكون حائزا على شهادة الدراسة (المتوسطة) على ان لا يقل معدله العام عن (٦٥%).

3أن لا يقل عمره عن (١٥) سنة ولا يزيد عن (٢٠) سنة.

4أن يكون قويم الأخلاق وحسن السيرة والسلوك وان يكون ولائه وانتماءه للوطن والشعب.

5أن يكون مستوفيا لشروط السلامة الصحية وفقا للضوابط المعتمدة من مديرية الأمور الطبية .

6أن يجتاز فحص اللياقة البدنية والاختبار النفسي والذكاء الخاص بالأكاديمية.

7أن يجتاز المتقدم لمركز التدريب المهني البحري المقابلة التي تجريها اللجنة.

8أن لا يكون المتقدم سبق فصله او انسحابه من أي دورة في مركز التدريب المهني البحري او تعيينه او هروبه من الجيش.

9أن لا يكون المتقدم محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او ثبت اشتراكه بأعمال إرهابية.

10أن لا يكون المتقدم منتمياً لأي حركة او حزب او تنظيم.

 المصدر: بغداد اليوم 

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