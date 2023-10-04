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السوداني ومستشار بالرئاسة الفرنسية يبحثان زيارة ماكرون الى العراق

السوداني ومستشار بالرئاسة الفرنسية يبحثان زيارة ماكرون الى العراق
السوداني ومستشار بالرئاسة الفرنسية يبحثان زيارة ماكرون الى العراق
2023-10-04 14:50:22 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ومستشار شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رئاسة الجمهورية الفرنسية باتريك دوريل ، اليوم الأربعاء، الزيارة المقبلة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العراق. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ، تلقته ايرث نيوز، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم ، مستشار شؤون […]

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