2023-10-04 14:50:22 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ومستشار شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رئاسة الجمهورية الفرنسية باتريك دوريل ، اليوم الأربعاء، الزيارة المقبلة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العراق. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ، تلقته ايرث نيوز، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم ، مستشار شؤون […]

ظهرت المقالة السوداني ومستشار بالرئاسة الفرنسية يبحثان زيارة ماكرون الى العراق أولاً على ايرث نيوز.