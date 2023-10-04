وثيقة .. طلب برلماني للادعاء العام العراقي بالتحري عن طيار قصف حلبجة يتواجد بإقليم كوردستان

2023-10-04 15:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ طالبت عضو مجلس النواب العراقي "جرو حمه شريف عبدالله"، اليوم الأربعاء، الإدعاء العام بالتحري عن مدى صحة التصريحات التي أدلى بها زميلها النائب "محما خليل" خلال برنامج تلفزيوني قال فيها إن: الطيار الذي قصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيمياوية في نهاية ثمانينيات القرن المنصرم حرٌّ طليقٌ ويعيشُ مع أُسرته في إقليم كوردستان.

ووفقا لكتاب رسمي صادر عن المكتب البرلمانية ومذيّل بتوقيعها، وتوقيع النائب "كارون علي يارويس"، بتاريخ 4 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، طلبا فيه من الإدعاء العام مخاطبة النائب "محما خليل" لمعرفة اسم وعنوان الطيار الذي يعيش في الإقليم لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الطيار الذي قام بالقصف.

وقصف الطيران الحربي العراقي بمزيج من غاز الخردل وغاز الأعصاب توبان وغاز السارين، مدينة حلبجة في العام 1988، إبان الحرب مع إيران. وبحسب خبراء، قتل نحو 5 آلاف شخص من سكان المدينة.