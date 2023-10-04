رصاصة انتحار "فاسدة" وإحباط محاولة لفتاة في محافظتين عراقيتين

2023-10-04 15:40:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أعلنت السلطات الأمنية العراقية، يوم الأربعاء، انتحار فتى في أحد أحياء النجف، فيما أحبطت شرطة بابل، محاولة انتحار فتاة وإنقاذ حياتها شمالي مدينة الحلة.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "فتى يبلغ من العمر 13 عاماً أقدم على الانتحار رميا بالرصاص بواسطة سلاح والده (نوع مسدس) داخل منزله بحي النداء وسط مدينة النجف".

وأوضح المصدر، أن "المجني عليه أصاب نفسه برصاصة في الرأس، لكنه لم يفارق الحياة وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج"، مشيراً إلى أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً موسعاً بالحادث لمعرفة ملابساته".

وفي بابل، أعلنت الشرطة، إحباط محاولة انتحار فتاة تبلغ من العمر 17 سنة، وإنقاذها من إنهاء حياتها غرقاً في جدول ناحية النيل شمالي مدينة الحلة، بسبب مشكلات عائلية تعاني منها"، بحسب ما أدلت به.

وذكرت الشرطة، في بيان ورد للوكالة، أن "عملية الإنقاذ تمت بجهود أحد ضباط مركز شرطة النيل، بعد أن بادر الضابط بالقفز إلى الجدول فور مشاهدته محاولة الفتاة الانتحار وإنقاذ حياتها".