مركز رقمي: إجراءات منصة إكس قد تخلق مشكلات سياسية واجتماعية في العراق

2023-10-04 15:40:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد مركز الإعلام الرقمي DMC، يوم الأربعاء، أن الخطوات التي تتخذها منصة اكس "تويتر سابقا"، فيما يتعلق بتوثيق الحسابات الحكومية تفتقر للدقة والمصداقية، وقد تخلق مشكلات ذات أبعاد سياسية واجتماعية في العراق.

ورصد المركز، وفق بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، عملية توثيق حسابات باللون الرصاصي الحكومي لشخصيات سياسية في العراق، لم تقم أصلا بتقديم طلبات لتوثيق حسابها حكوميا، ما يعني ان عملية التوثيق هي عملية احتيال وخداع وتهدف لاثارة المشكلات والفوضى وتحقيق اغراض معينة.

ودعا المركز منصة إكس لمراجعة خطواتها المتعلقة بالتوثيق الحكومي وتدقيق الإجراءات عن طريق الفرق البشرية حصريا، منعا لنشر الأخبار المزيفة والمعلومات الكاذبة واثارة مشكلات في الفضاء السياسي الاجتماعي العراقي.

كما دعا المركز الجهات المعنية في الحكومة الى تشديد إجراءاتها فيما يتعلق بمنح البريد الالكتروني للموظف، وتحذير كافة الموظفين من استخدام البريد لأغراض شخصية بعيدا عن المهام التي من اجلها تم منح البريد الالكتروني.