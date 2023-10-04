2023-10-04 15:45:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء (4 تشرين الأوّل 2023)، صورًا وصفوها بـ"الفاضحة" لمشاريع الفساد في المحافظة.

ونشر عدد من الناشطين صورة تظهر طريقة "لحشو الطابوق الأصفر" بشكل عشوائي وسط المواد الخرسانية لواجهة مبنى كلية هندسة النفط والغاز في محافظة البصرة، فيما أشاروا إلى ان هذه الطريقة في البناء تظهر حجم الفساد الإداري في تنفيذ المشاريع في المحافظة".

وعلّق الناشطون بالقول، إنّ" الله يريد ان يفضح المسؤولين عن إعمار مبنى الكلية، حين تساقط "السيراميك" بسبب سوء التنفيذ لتظهر الحقيقة المرّة".

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي