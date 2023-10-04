2023-10-04 15:45:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

انتخبت لجنة الشباب والرياضة النيابية، اليوم الاربعاء (4 تشرين الاول 2023)، النائب جياي تيمور رئيساً للجنة ونائبيه.

وذكر المكتب الإعلامي للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بأشراف نائب رئيس مجلس النواب شاخوان وان عبدالله، لجنة الشباب والرياضة النيابية تنتخب رئاسة اللجنة بحضور أعضائها، جياي تيمور رئيساً للجنة ومحمود العبيدي نائب أول لرئيس اللجنة، و بيدء خضر نائب ثاني لرئيس اللجنة".





المصدر: بغداد اليوم