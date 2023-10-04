2023-10-04 16:10:06 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الاربعاء، عن استجابتها لطلب الملاحة الجوية اللبنانية لإرسال مراقبين جويين عراقيين بهدف إدارة حركة الطيران في مطار بيروت وتدريب المراقبين الجويين اللبنانيين في مركز الملاحة الجوية التابع للشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الملاحة الجوية. وجاء في بيان للمكتب الإعلامي للوزارة أن وفداً […]

ظهرت المقالة النقل تستجيب لطلب لبنان لإدارة حركة الطيران في مطار بيروت أولاً على ايرث نيوز.