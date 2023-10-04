2023-10-04 16:10:06 - المصدر: ايرث نيوز

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الثقافية، عارف الساعدي، اليوم الاربعاء، على عدم تلقي مهرجان العراق أي دعم مالي من الحكومة العراقية، سواء من رئاسة الوزراء أو من وزارة الثقافة. وأشار إلى أن الحكومة قامت فقط بتوفير ساحة الاحتفالات لإقامة الحفل. وفيما يتعلق بالأقاويل التي تناقلتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول تلقي المهرجان ملايين الدولارات من […]

ظهرت المقالة مستشار رئيس الوزراء: مهرجان العراق لم يحصل على أي دعم مالي حكومي أولاً على ايرث نيوز.