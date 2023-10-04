2023-10-04 16:10:06 - المصدر: ايرث نيوز

أوقفت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر أيلول المنصرم (١٣) حالة ابتزاز الكتروني و (٢٥) حالة عنف أسري وأعادت (٨) أشخاص هاربين الى ذويهم. وبحسب بيان تلقته “ايرث نيوز”، فقد “اتخذت الشرطة المجتمعية الإجراءات اللازمة بحق المبتزين والمعنفين وقدمت دعمها النفسي والمعنوي لضحايا العنف والهروب، وتعهدت بتقديم الرعاية اللاحقة لهم”.

ظهرت المقالة إيقاف 38 حالة ابتزاز وعنف أسري وإعادة 8 هاربين إلى ذويهم أولاً على ايرث نيوز.