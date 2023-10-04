الداخلية: تعاون مشترك مع دول الجوار لمكافحة المخدرات

2023-10-04 16:25:04 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبي

أعلنت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حصيلة عملياتها الأمنية منذ بداية العام الجاري 2023، مؤكدة وجود تعاون مشترك مع دول الجوار لمكافحة المخدرات.

وقال المتحدث باسم المديرية، العقيد بلال صبحي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات تبذل جهوداً كبيرة في محاربة آفة المخدرات، من خلال استهداف كبار تجار المخدرات، بتوجيه مباشر من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري".

وأضاف، أن "المديرية تمكنت خلال التسعة أشهر الماضية من إلقاء القبض على ما يقارب 12 ألف متهم، وضبط ثلاثة أطنان ونصف الطن من المواد المخدرة بمختلف الأنواع".

وأشار إلى أن "هنالك تعاوناً وتنسيقاً مشتركاً مع دول الجوار ومكتب الأمم المتحدة في العراق، بشأن تبادل المعلومات والخبرات ومنع تهريب المخدرات عبر الحدود والأهوار وطرق الصحراء من الجهة الغربية"، لافتاً الى أن "آخر عملية ضبط كانت لعصابة مخدرات بحوزتها 12 كيلو غراماً من الكريستال والحشيش المخدرة، بعد ورود معلومات من الجانب السوري".