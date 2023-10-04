منتخب العراق يتوجه إلى أوزبكستان في افتتاح تصفيات كأس آسيا لكرة الصالات

2023-10-04 16:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يغادر المنتخب العراقي لكرة الصالات، مساء اليوم الأربعاء، من قرغيزستان متوجهاً إلى أوزبكستان للدخول في منافسات تصفيات كأس آسيا.

وقال رئيس الوفد، وعضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، فراس بحر العلوم، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب سيغادر قرغيزستان متوجهاً إلى أوزبكستان استعداداً للدخول في منافسات تصفيات كأس آسيا التي تنطلق منافساتها يوم السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري".

وأضاف أن "المنتخب العراقي سيواجه منتخب ماليزيا في افتتاح مباريات المجموعة السابعة، في حين يلاعب منتخب كمبوديا في التاسع من الشهر نفسه".

وأشار إلى أن "المنتخب العراقي يختتم مشاركته بلقاء صاحب الأرض والجمهور منتخب أوزبكستان في الحادي عشر من هذا الشهر".

وكان المنتخب العراقي لكرة الصالات قد فاز في مباراتين وديتين على المنتخب القرغيزستاني خلال إقامته القصيرة هناك، الأولى بنتيجة 4-0، والثانية بنتيجة 2-1.