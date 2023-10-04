2023-10-04 16:41:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء (4 تشرين الأول 2023)، عن أهمية قانون الإحصاء ونظم المعلومات، الذي شرعه البرلمان مؤخرًا.

وقال عضو اللجنة النائب سالم العنبكي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان " قانون الاحصاء ونظم المعلومات، له أهمية كبيرة في عمل الدولة العراقية، فهو يهدف الى توحيد المعلومات المتعلقة بأنشطة مؤسسات الدولة وإدارة النظام الحصائي الوطني وتطويره".

وأضاف، ان" هذا القانون سيكون عاملًا إيجابيًا بشكل كبير بقضية المساهمة في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، وستكون هناك هيئة خاصة (هيئة الاحصاء ونظم المعلومات)، مرتبطة بوزارة التخطيط، وسيكون لها لجان وفروع بكل المحافظات العراقية".

وصوت مجلس النواب، يوم الاثنين الماضي (2 تشرين الأول 2023)، على مشروع قانون الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية.

وذكر بيان للمجلس، ورد لـ "بغداد اليوم"، أن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية".

وكان مشروع القانون هذا قد أُجل مرتين سابقتين، وذلك خلال جلستي السبت والأحد الماضيين.

وفي 3 نيسان الماضي، أنهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مشروع قانون الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية.

المصدر: بغداد اليوم