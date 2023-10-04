وثيقة .. استقالة "العلياوي" مستشار رئيس الجمهورية من منصبه دون معرفة الأسباب

2023-10-04 17:00:20 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قدّم عبد الله العلياوي المستشار الأقدم لرئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الأربعاء، استقالته من منصبه دون ذكر الأسباب.

ونشر وزير الموارد المائية الأسبق حسن الجنابي نسخة من الاستقالة على حسابه في "فيسبوك"، وعلق عليها قائلاً، إن "الدكتور عبد الله مؤرخ من الطراز الاول وقد عرفته شخصاً محترماً وصادقا وحريصا عندما كان يحضر اجتماعات مجلس الوزراء في حكومة العبادي باعتباره ممثلا لرئيس الجمهورية. وسبق له ان نشر مؤخراً كتابا توثيقياً هاماً عن تلك الحقبة وثق فيه القرارات الحكومية وكواليسها في فترة حساسة".

وأضاف "ما اعرفه عن د. عبد الله كونه قاد لوحده حملة رئيس الجمهورية الحالي للرئاسة، وقد نجح في ذلك بالضد من كل المعطيات التي كانت سائدة".