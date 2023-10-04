في محافظتين .. المساءلة والعدالة تدقق ملفات عشرات المرشحين للانتخابات المحلية

2023-10-04 17:00:20 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اكد مكتبا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظتي ديالى وصلاح الدين، اليوم الأربعاء، استدعاء 45 مرشحا من قبل هيئة المساءلة والعدالة من أجل تدقيق ملفاتهم والتأكد من سلامة موقفهم.

وقال مدير مكتب ديالى الانتخابات علي كريم سعيد في حديث لوكالة شفق نيوز إن "هيئة المسائلة والعدالة استدعت 10 مرشحين من إجمالي 330 مرشحا بهدف تدقيق ملفاتهم وسلامة موقفهم القانوني".

وأضاف أن "الإجراءات قانونية وأولية لحين التأكد من موقفهم المؤهل لخوض الانتخابات"، نافيا "استبعاد أي مرشح لغاية الآن".

وفي صلاح الدين أكد مدير مكتبها الانتخابي حامد الغنام في حديث لوكالة شفق نيوز، "استدعاء 35 مرشحا من إجمالي 265 مرشحا لتدقيق ملفاتهم والبت بموقفهم القانوني بخوض الانتخابات"، كما "نفى أيضاً استبعاد أي مرشح لغاية الان من المنافسة الانتخابية".