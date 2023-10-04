2023-10-04 17:45:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الأربعاء، ضبط أسلحة وقنابر هاون بعمليات تفتيش في بغداد وبابل.وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قطعات الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية تواصل جهودها الأمنية الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة لضمان أمن وسلامة المواطنين من خلال تنفيذ عمليات التفتيش، حيث تمكّنت ضمن قواطع مسؤوليتها في مناطق ( الإصلاح، المهندسين، السكلات ) ببغداد، من ضبط (9 بنادق مختلفة الأنواع ، 9 مسدسات ، 4 مخازن مسدس، 27 مخزن بندقية مختلفة الأنواع، 200 إطلاقة ، مواد أخرى)".وأضافت، أنه "في ذات السياق بعملية أمنية أخرى، نفّذت قوة من اللواء السادس عشر الفرقة الرابعة بإسناد الجهد الاستخباري، عملية تفتيش في منطقة (صحراء الهوتة) بمحافظة بابل، أسفرت عن العثور على 10 قنابر هاون".وأكدت، أنه "تم ضبط جميع المواد والتعامل معها أصولياً من قبل القوات المنفذة للواجب".