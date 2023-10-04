كلوب يطالب بإعادة لقاء ليفربول وتوتنهام

2023-10-04 17:45:03 - المصدر: واع

متابعة - واعطالب يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، بإعادة مباراة الريدز مع توتنهام، في الدوري الإنجليزي الممتاز.وشهدت المباراة، "إلغاء هدف أحرزه لاعب الريدز، لويس دياز، بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، رغم أن الإعادة التلفزيونية لم توضح الخطوط التي تم اعتمادها لإصدار القرار".وأخطأ حكم الفيديو "دارين إنجليند، ومساعده دان كوك، في إبلاغ حكم الساحة بالقرار الصحيح أثناء اللقاء".وقال كلوب في تصريحات أبرزتها صحيفة ديلي ميل: "تسجيلات الصوت لم تغير الأمر على الإطلاق، لا يهمني ماذا حدث، رأيت النتيجة وشاهدت هدفا".وأضاف، "من المهم أن نتعامل مع الأمر بطريقة صحيحة، جميع الأشخاص الذين تورطوا في الأمر، من الحكم والمساعدين والحكم الرابع وخاصة تقنية بالفيديو، لم يفعلوا ذلك عمدًا، يجب ألا ننسى ذلك".وشدد: "هناك بعض الحلول منها إعادة المباراة، هكذا الأمر وربما لن يحدث، والحجة ستكون إذا فتحنا هذا الباب، سيطلب الجميع ذلك، أعتقد أن هذه الحالة غير مسبوقة من قبل".ونوه كلوب: "شيء من هذا القبيل لم يحدث قط، ولهذا السبب أعتقد أن الإعادة ستكون القرار الصحيح".وأتم "سيكون الجدال حول إذا حدث ذلك مرة أخرى، فإن إعادة المباراة ستكون الشيء الصحيح الذي يجب القيام به أيضًا، أو أن الحكم لديه الفرصة للجمع بين المدربين معًا وقول (آسف.. لقد ارتكبنا خطأ لكن يمكننا حل الأمر وسيسجل ليفربول هدفا)".وأوضح التسجيل أن "مساعد الإعدادات الخاصة بالفار، قام بوضع الخطوط الصحيحة التي أظهرت أن دياز "لم يكن في موقف تسلل" لحظة استلامه للكرة".وأظهر التسجيل أن "حكم الفار لم يكترث بملاحظات تقني الفيديو، الذي يتولى عملية الاعادات والتأكد من سلامة الموقف، التي أكد خلالها أن الحالة ليست تسللا وأن الهدف يجب أن يحتسب".وتبين التسجيلات أن "حكم الفار لم يطالب حكم الساحة بإيقاف اللعب، على الرغم من ملاحظة تقني الفيديو، الذي طالبه أكثر من مرة، بطلب إيقاف اللعب من الحكم من أجل احتساب الهدف".يذكر أن "رابطة البريميرليج، نشرت أمس الثلاثاء، التسجيل الصوتي الذي دار بين سيمون هوبر حكم مباراة توتنهام وليفربول، ومسؤولي تقنية الفيديو، لحظة إلغاء هدف دياز".وتخطى توتنهام ضيفه ليفربول "2-1 في الجولة السابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت الماضي".