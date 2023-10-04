2023-10-04 17:45:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عن تأمين ملايين اللترات من مادة النفط الأبيض لأوساط الدراسية في جميع المحافظات والإدارات المستقلةن استعداداً لفصل الشتاء.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، إن رئيس الحكومة مسرور بارزاني أمر بتأمين ستة ملايين و600 ألف لتر من النفط الأبيض للأوساط الدراسية الحكومية في جميع المديريات العامة للتربية في محافظات الإقليم والإدارات المستقلة.

وأضاف البيان أن عملية التوزيع ستبدأ اعتباراً من يوم غد الخميس، مشدداً على جميع لجان الاستلام والأوساط الدراسية أن تتأكد من وجود وثيقة السماح الصادرة عن وزارة الثروات الطبيعية بشأن نوعية النفط المؤمن لهم.

وأكد أنه لن يتم تسليم أي نوع من النفط دون وجود وثيقة مناسبة من الثروات الطبيعية ويتوجب على الأوساط الدراسية الالتزام بالإعمام الوزاري رقم 561 في 24/11/2022 لأنه مرتبط بشكل مباشر بسلامة الأساتذة والموظفين والطلبة والتلاميذ.