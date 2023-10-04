حنون: تعاون محققي النزاهة مع محاكم التحقيق يسرع من إنجاز قضايا الفساد

2023-10-04 17:50:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، اليوم الأربعاء (4 تشرين الأول 2023)، ان "تعاون محققي النزاهة مع محاكم التحقيق يسرع من إنجاز قضايا الفساد".

وأفاد بيان للنزاهة تلقته "بغداد اليوم"، ان حنون ألتقى رئيس محكمة استئناف الرصافة القاضي (عماد الجابري) في مقرّ المحكمة، وأشار إلى أنَّ "الدعم الذي تلقته الهيئة من السلطة القضائية ممثلة برئيسها القاضي (فائق زيدان) يحدوها لتقديم المزيد من الجهد، فضلا عن جعلها أكثر اقداماً على مواجهة الفساد، مُبيّناً أنَّ التنسيق العالي بين الهيئة والقضاء يفضي إلى سرعة إنجاز القضايا وزيادة وتيرة عمليَّات الضبط بالجرم المشهود".

وبين حنون، ان "تعاون محققي الهيئة مع محاكم التحقيق يسرع من إنجاز قضايا الفساد،" حاثاً إياهم على "الذهاب إلى القضاء بملفات مكتملة؛ لتمكين القضاء من إصدار القرارات الفاصلة بأسرع وقت،" مبينا أن "دعم القضاء لهيئة النزاهة والتزام الهيئة حافز لتقديم المزيد من العطاء".

من جانبه، أعرب رئيس محكمة استئناف الرصافة عن "تفاؤله بتذليل العقبات والصعوبات التي قد تعيق عمل القضاء والأجهزة الرقابيَّة في ميدان الحرب على الفساد والحفاظ على المال العام، لا سيما ما يتعلق بتأخير التحقيق الإداري، وذلك عبر التعاون المستمر والتنسيق بين الطرفين، مُبدياً استعداد الجهات القضائيَّة للاضطلاع بمهمَّة دعم ورفع قدرات جهود مكافحة الفساد وتعزيزها".

وبحث الجانبان وفقا للبيان "إزالة بعض الحلقات الروتينيَّة التي من شأنها تأخير إنجاز قضايا الفساد، وتضافر الجهود بين المنظومتين الرقابيَّة والقضائيَّة، وضرورة المحافظة على سمعة المُوظَّفين النزيهين وكرامتهم، ومراعاة حقوق الإنسان عند إجراء التحقيق أو أثناء عمليَّات الضبط، والاجتهاد في تتبع الأدلة وتقديمها للقضاء؛ ليتمكَّن الأخير من إصدار القرارات المناسبة على وفقها".

المصدر: بغداد اليوم