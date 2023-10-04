الصحاف: العراق والتشيك يعقدان جولة مشاورات حول 5 ملفات

2023-10-04 17:55:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة، أحمد الصحاف، اليوم الاربعاء، أن العراق والتشيك عقدا جولة مشاورات حول 5 ملفات.وقال الصحاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق والتشيك عقدا جولة مشاورات سياسية برئاسة وكيلي وزارة خارجية البلدين في بغداد، تناولت عدة موضـوعات، وفي مقدمتها التطورات السياسية في العراق، والاستقرار الأمني، والتعاون الاقتصادي، وتشجيع الشركات التشيكية على الاستثمار في العراق، لاسيما في مجالات الغاز والنفط، والمياه، والصحة، وأهمية رفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية، ودور العراق في تعزيز استقرار المنطقة".