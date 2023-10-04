خارج العراق.. وفاة ثالث مصاب من فاجعة الحمدانية وفاتورة الضحايا تصل إلى 120 ضحية

2023-10-04 17:55:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة نينوى، اليوم الأربعاء، وفاة أحد المصابين بحادث حريق زفاف الحمدانية المفجع في مستشفيات تركيا، ليرتفع العدد الى ثلاثة من بين المصابين الذين يعالجون خارج العراق.

وقالت دائرة صحة نينوى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "تم تسجيل حالة وفاة لاحد مصابي حادثة الحمدانية في مستشفيات تركيا".

وأضافت أن "هذه هي ثالث حادث وفاة من بين المصابين الذين جرى تسفيرهم الى تركيا وكانت حالتهم مستقرة ليرتفع عدد الضحايا الى 120".

وكانت الحكومة العراقية أعلنت، أمس الأول، ارسال 8 أشخاص ضمن الوجبة الثانية من مصابي حادث قضاء الحمدانية الى خارج العراق، فيما سخرت وزارة الدفاع طائرات القوة الجوية لنقلهم من أجل تلقي العلاج اللازم.