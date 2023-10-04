وثيقة.. صحة ذي قار "مصدومة" من إحالة أرض مخصصة لبناء مستشفى على الاستثمار

2023-10-04 17:55:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت وثيقة حكومية صادرة عن صحة ذي قار، اليوم الأربعاء، عن "صدمتها" من إحالة أحد أهم المشاريع الطبية في الناصرية إلى فرصة استثمارية دون علمها.

وطبقا لوثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن "دائرة صحة ذي قار قامت بمفاتحة ديوان المحافظة وهيئة النزاهة وهيئة الاستثمار لغرض إيقاف إجراءات تحويل هذه القطعة إلى فرصة استثمارية".

وبينت الوثيقة، أن "قطعة الأرض المجاورة لمركز القلب الحالي، مخصصة لإنشاء مركز جراحة قلب للأطفال وهو الأول من نوعه في العراق على المنحة الكورية، ولا يمكن تحويلها كفرصة استثمارية خلال الفترة المقبلة".