ائتلاف "الأساس" يعلن تعرضه أحد اعضائه لمحاولة اغتيال في ديالى

2023-10-04 18:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن ائتلاف الاساس العراقي، يوم الاربعاء، تعرض أحد اعضائه الى محاولة اغتيال في محافظة ديالى من قبل ما وصفهم بـ"المفلسين والخارجين عن القانون".

وقال النائب عن الائتلاف علي الساعدي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة عدد من نواب الائتلاف وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، "أمس الثلاثاء تعرض أهم كوادرنا الميدانية النشطة (قحطان محمود كاظم) وابن شقيقه الطفل (كرار محمد محمود) الى محاولة اغتيال في محافظة ديالى مع افراد اسرته اثناء عودته الى الدار الواقع في قضاء المقدادية مما ادى الى اصابته واصابة ابن شقيقه بعدد من الاطلاقات النارية، وهم الآن يرقدون في المستشفى لتلقي العلاج وبوضع صحي حرج وخطير".

واشار الى ان "ذلك جاء بعد ساعات من إعلاننا لتحالفنا الذي سيخوض انتخابات مجالس المحافظات القادمة"، مضيفاً اننا "نعتقد ان هذا العمل استهداف سياسي واضح من قبل المفلسين والخارجين عن القانون الذين لا يؤمنون بالعملية الديمقراطية والمنافسة الشريفة".

وطالب ائتلاف الاساس القائد العام للقوات المسلحة بـ"تشكيل لجنة مختصة للتحقيق في الحادث وكشف الجناة واحالتهم الى المحاكم المختصة لكون المنطقة آمنة وخالية من هكذا حوادث ويعتبر هذا الاستهداف في هذا الوقت الحالي الذي تستعد به الكتل السياسية لخوض الانتخابات المحلية"، معتبرا ما جرى "سابقة خطيرة ولا يمكن السكوت عنها".