المغرب تعلن فوزها بتنظيم مونديال 2030 مع إسبانيا والبرتغال

2023-10-04 18:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الملك محمد السادس، ملك المغرب، حصول بلاده على حق تنظيم كأس العالم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها قناة "الرياضية" المغربية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس".

وذكرت رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول"، أن أوروغواي والأرجنتين وباراغواي سيلعبون مبارياتهم الافتتاحية في بلادهم، احتفالا بمرور 100 عام على انطلاق أول بطولة للمونديال.

وأقيمت أول نسخة من كأس العالم سنة 1930 في أوروغواي.

ومن المقرر أن تكون هذه هي أول مرة يقام فيها كأس العالم عبر ثلاث قارات مختلفة.