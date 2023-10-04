اتحاد اليد يكشف قائمة اسماء لاعبي المنتخب العراقي للناشئين استعدادا لبطولة العرب في تونس

2023-10-04 18:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم الأربعاء، عن قائمة لاعبي المنتخب العراقي للناشئين لكرة اليد استعدادا للمشاركة في بطولة العرب المقررة الشهر المقبل في تونس.

وقال احمد رياض رئيس الاتحاد لوكالة شفق نيوز، إن "مدير الجهاز الفني لمنتخب الناشئين دعا لاعبي المنتخب للالتحاق بالمعسكر التدريبي الذي سيقام في قاعة نادي وسام المجد بالعاصمة بغداد وستكون الوحدات التدريبية يومياً عند الساعة السادسة مسأء ولمدة اسبوع بدءاً من يوم غد الخميس".

واشار الى ان "الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للناشئين وجه الدعوة إلى 20 لاعباً و هم كل من طه فرقد وحسين عقيل وعباس حيدر وحيدر حسين عبد وموسى الكاظم وسجاد عباس وعبد الرحمن موسى وعلي جلال ومصطفى حيدر خلف ورضا احمد ومؤمل شوقي وزيد نعمان وعلي محمد ومحمد مثنى ومصطفى محمد ومؤمل رؤوف وابو الحسن احمد وعلي صلاح راجي وحيدر عبد العالي كاظم وناصر حمودي ناصر".

وبين رياض ان "المعسكر التدريبي يأتي استعداداً للمشاركة في بطولة العرب للمنتخبات والتي ستقام في تونس مطلع شهر تشرين الثاني المقبل".

ويقود المنتخب الكادر التدريبي المؤلف من المدرب ظافر صاحب ومساعديه مخلص عبد العباس وكمال عبد الواحد ومدرب حراس المرمى وسام فاضل والمعالج علي مذبوب . من جانب آخر اكد رئيس الاتحاد وصول وفد منتخب العراق الوطني للرجال الى تركيا استعداداً لخوض ثلاث مباريات ودية في العاصمة انقرة امام منتخبي تركيا الاول والشباب ، ومنتخب تونس.

واشار الى ان "منتخبنا الوطني سيواجه المنتخب التركي في اولى المباريات يوم غد الخميس في وديته الاولى وسيتم تحديد مباراتي المنتخب بعد لقاء يوم الخميس. وبين ان "معسكر انقرة يأتي استعداداً للمشاركة في تصفيات كأس العالم المقررة في البحرين خلال شهر كانون الثاني المقبل".